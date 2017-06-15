La Nuit de la Saint-Patrick Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon
La Nuit de la Saint-Patrick Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon samedi 28 mars 2026.
La Nuit de la Saint-Patrick
Rue Vincent Jézéquel L’Astrolable Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Pour sa 3ème édition, venez partager un moment convivial autour du rock et de la musique irlandaise !
Au programme
– Shenanigans
Groupe de musique irlandaise formé à Rouen en 2022 par Martial, Lucas, Simon et Justine. Le projet naît de leur passion commune pour la musique traditionnelle irlandaise. Provenant d’horizons différents, leurs musicalités propres se trouvent rassemblées pour donner vie àà des méldies dansantes et énergiques.
– Souffle Celtic
Troupe de danse irlandaise basée en Normandie.
– Skelligh
Ce groupe vous fera partager toute la vivacité et l’énergie de la musique irlandaise tout en mettant en valeur les émotions mélancoliques qu’elle provoque.
Informations pratiques
Tout public.
Buvette et petite restauration sur place.
Pas de réservation nécessaire. .
Rue Vincent Jézéquel L’Astrolable Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne
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English : La Nuit de la Saint-Patrick
L’événement La Nuit de la Saint-Patrick Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue