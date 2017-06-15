La Nuit de la Saint-Patrick Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

La Nuit de la Saint-Patrick

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolable Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour sa 3ème édition, venez partager un moment convivial autour du rock et de la musique irlandaise !

Au programme

– Shenanigans

Groupe de musique irlandaise formé à Rouen en 2022 par Martial, Lucas, Simon et Justine. Le projet naît de leur passion commune pour la musique traditionnelle irlandaise. Provenant d’horizons différents, leurs musicalités propres se trouvent rassemblées pour donner vie àà des méldies dansantes et énergiques.

– Souffle Celtic

Troupe de danse irlandaise basée en Normandie.

– Skelligh

Ce groupe vous fera partager toute la vivacité et l’énergie de la musique irlandaise tout en mettant en valeur les émotions mélancoliques qu’elle provoque.

Informations pratiques

Tout public.

Buvette et petite restauration sur place.

Pas de réservation nécessaire. .

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolable Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne

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English : La Nuit de la Saint-Patrick

L’événement La Nuit de la Saint-Patrick Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue