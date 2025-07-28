La nuit de la Saint Sylvestre Charleville-Mézières

La nuit de la Saint Sylvestre

75 Forest Avenue
Charleville-Mézières
Ardennes

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Enfant 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’incontournable et très prisée dernière soirée de l’année c’est au 75 !- Animation musicale avec Roby & Caroline en début de soirée- Diner complet + champagne et vins à discrétion (tout compris)- Nouveau spectacle bonheur avec la Starlight Company- Notre DJ Math + cotillonsImportant lors de votre réservation, renseignez bien avec quels amis vous souhaitez être à table, aucun changement possible le jour JRéservation et placement prise en compte au moment du règlement uniquementDétail du repas prochainementPour réserver, cliquez ici

English:

The not-to-be-missed and much-appreciated last evening of the year is at Le 75!- Musical entertainment with Roby & Caroline at the start of the evening- Full dinner + champagne and wine at discretion (all included)- New happiness show with the Starlight Company- Our DJ Math + party favorsImportant: when booking, please specify which friends you would like to sit at table with, as no changes will be possible on day JRBookings and placements will be taken into account upon payment onlyDinner details coming soonTo book, click here

German:

Der unumgängliche und sehr beliebte letzte Abend des Jahres findet im Le 75 statt!- Musikalische Unterhaltung mit Roby & Caroline zu Beginn des Abends- Komplettes Abendessen + Champagner und Weine à discrétion (alles inbegriffen)- Neue Show Glück mit der Starlight Company- Unser DJ Math + CotillonsWichtig: Geben Sie bei Ihrer Reservierung an, mit welchen Freunden Sie am Tisch sitzen möchten, da am Tag X keine Änderungen möglich sindReservierung und Platzierung nur bei ZahlungseingangDetails zum Essen folgen in KürzeZur Reservierung hier klicken

Italiano:

L’imperdibile e apprezzatissima ultima serata dell’anno è a 75 anni! Intrattenimento musicale con Roby & Caroline all’inizio della serata- Cena completa + champagne e vino a vostra discrezione (tutto incluso)- Nuovo spettacolo della felicità con la Starlight Company- Il nostro DJ Math + bomboniereImportante: quando prenotate, assicuratevi di dirci con quali amici volete sedervi al tavolo, perché non sarà possibile cambiare il giorno stessoLe prenotazioni e i posti a sedere saranno presi in considerazione solo al momento della ricezione del pagamentoDettagli del pasto in arrivoPer prenotare, cliccate qui

Espanol:

La imperdible y apreciada última velada del año llega a los 75. Animación musical con Roby y Caroline al comienzo de la velada- Cena completa + champán y vino a discreción (todo incluido)- Nuevo espectáculo de felicidad con la compañía Starlight- Nuestro DJ Math + regalos de fiestaImportante: cuando reserve, asegúrese de decirnos con qué amigos le gustaría sentarse a la mesa, ya que no se podrán hacer cambios el día de la cenaLas reservas y los asientos sólo se tendrán en cuenta cuando se reciba el pagoDetalles de la comida próximamentePara reservar, haga clic aquí

