La nuit de la trouille Bayac

La nuit de la trouille

15 Rue des Moulins Bayac Dordogne

Découvrez la véritable orogine d’Halloween et la légende Jack Stingy et participez à notre animation

sur les traces de Jack Stingy comme Jack éclairé de sa lanterne, parcourez notre mini ferme dans un décor terrifiant, à la rencontre de nos a.n.i.m.a.u.x.

Mais prenez garde aux âmes errantes qui ont envahi les lieux et aidez les à rejoindre le monde des morts .

Sculpture de citrouille

Chasse aux fantômes

Chasse aux bonbons

Sur réservation .

15 Rue des Moulins Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 94 78 38

