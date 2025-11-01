La nuit de la trouille Bayac
15 Rue des Moulins Bayac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Découvrez la véritable orogine d’Halloween et la légende Jack Stingy et participez à notre animation
sur les traces de Jack Stingy comme Jack éclairé de sa lanterne, parcourez notre mini ferme dans un décor terrifiant, à la rencontre de nos a.n.i.m.a.u.x.
Mais prenez garde aux âmes errantes qui ont envahi les lieux et aidez les à rejoindre le monde des morts .
Sculpture de citrouille
Chasse aux fantômes
Chasse aux bonbons
Sur réservation .
15 Rue des Moulins Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 94 78 38
