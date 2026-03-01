La nuit de l’aquafitness à la piscine Georges Hermant Piscine Georges Hermant Paris

La Piscine Georges Hermant est heureuse de vous inviter à la soirée la plus dynamique de l’année.

Venez repousser vos limites lors de la Nuit de l’AquaFitness, une expérience sportive unique au cœur du 19e arrondissement.

Au programme :

Performance : 4 ateliers sportifs intensifs pour un entraînement complet.

Encadrement : Des séances animées par 4 maitres-nageurs motivés.

Ambiance : Une session rythmée par une programmation musicale dédiée et dynamique.

Convivialité : Un buffet sera offert à l’issue de l’effort pour un moment de partage.

Une excellente occasion pour essayer les activités d’aquafitness proposées régulièrement par la piscine en semaine, si vous n’êtes pas déjà accro !

Informations pratiques :

Date : Samedi 28 Mars.

Horaire : à l’accueil à partir de 18h45.

Lieu : 8-10 rue David d’Angers, 75019 Paris.

Tarif : 7 euros par personne.

Inscrivez vous à l’accueil dès maintenant !

Le samedi 28 mars 2026

de 18h45 à 21h00

payant

Inscription à l’accueil de la piscine : 7 euros à payer en avance ou le jour J si place encore disponible.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Piscine Georges Hermant 10, rue David D’angers 75019 Paris

+33153384930



