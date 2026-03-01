La nuit de l’aquafitness à la piscine Georges Hermant Piscine Georges Hermant Paris
La nuit de l’aquafitness à la piscine Georges Hermant Piscine Georges Hermant Paris samedi 28 mars 2026.
La Piscine Georges Hermant est heureuse de vous inviter à la soirée la plus dynamique de l’année.
Venez repousser vos limites lors de la Nuit de l’AquaFitness, une expérience sportive unique au cœur du 19e arrondissement.
Au programme :
Performance : 4 ateliers sportifs intensifs pour un entraînement complet.
Encadrement : Des séances animées par 4 maitres-nageurs motivés.
Ambiance : Une session rythmée par une programmation musicale dédiée et dynamique.
Convivialité : Un buffet sera offert à l’issue de l’effort pour un moment de partage.
Une excellente occasion pour essayer les activités d’aquafitness proposées régulièrement par la piscine en semaine, si vous n’êtes pas déjà accro !
Informations pratiques :
Date : Samedi 28 Mars.
Horaire : à l’accueil à partir de 18h45.
Lieu : 8-10 rue David d’Angers, 75019 Paris.
Tarif : 7 euros par personne.
Inscrivez vous à l’accueil dès maintenant !
Le samedi 28 mars 2026
de 18h45 à 21h00
payant
Inscription à l’accueil de la piscine : 7 euros à payer en avance ou le jour J si place encore disponible.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Piscine Georges Hermant 10, rue David D’angers 75019 Paris
+33153384930
