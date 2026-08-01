La nuit de l’astronomie Terrain de football, parking de la vallee du Lude. Carolles
jeudi 27 août 2026 · Terrain de football, parking de la vallee du Lude. · Carolles
Informations pratiques
Carolles
La nuit de l’astronomie
Terrain de football, parking de la vallee du Lude. La Vallée du Lude Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 05:00:00
fin : 2026-08-28 06:00:00
Date(s) :
2026-08-27
La nuit de l’astrologie, observation des étoiles en soirée et observations de l’éclipse de lune au petit matin…avec café chaud et un croissant pour les plus motivés !
Si le ciel est couvert , l’animation se déroulera dans la salle François Simon …( planétarium)
Réservation par mail ou par téléphone. .
Terrain de football, parking de la vallee du Lude. La Vallée du Lude Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 61 86 75 Mairie@carolles.fr
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English : La nuit de l’astronomie
L’événement La nuit de l’astronomie Carolles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer
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- Concert de poche lyrique Carolles 1 octobre 2026