La nuit de l’astronomie Terrain de football, parking de la vallee du Lude. Carolles

jeudi 27 août 2026 · Terrain de football, parking de la vallee du Lude. · Carolles

Informations pratiques

Carolles

La nuit de l’astronomie

Terrain de football, parking de la vallee du Lude. La Vallée du Lude Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 05:00:00

fin : 2026-08-28 06:00:00

Date(s) :

2026-08-27

La nuit de l’astrologie, observation des étoiles en soirée et observations de l’éclipse de lune au petit matin…avec café chaud et un croissant pour les plus motivés !

Si le ciel est couvert , l’animation se déroulera dans la salle François Simon …( planétarium)

Réservation par mail ou par téléphone. .

Terrain de football, parking de la vallee du Lude. La Vallée du Lude Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 61 86 75 Mairie@carolles.fr

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English : La nuit de l’astronomie

L’événement La nuit de l’astronomie Carolles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer