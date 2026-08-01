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La nuit de l’astronomie Terrain de football, parking de la vallee du Lude. Carolles

jeudi 27 août 2026 · Terrain de football, parking de la vallee du Lude. · Carolles

La nuit de l’astronomie Terrain de football, parking de la vallee du Lude. Carolles

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
05:00:00
Lieu
Terrain de football, parking de la vallee du Lude.
Adresse
La Vallée du Lude
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

La nuit de l’astronomie

Terrain de football, parking de la vallee du Lude. La Vallée du Lude Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 05:00:00
fin : 2026-08-28 06:00:00

Date(s) :
2026-08-27

La nuit de l’astrologie, observation des étoiles en soirée et observations de l’éclipse de lune au petit matin…avec café chaud et un croissant pour les plus motivés !

Si le ciel est couvert , l’animation se déroulera dans la salle François Simon …( planétarium)

Réservation par mail ou par téléphone.   .

Terrain de football, parking de la vallee du Lude. La Vallée du Lude Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 61 86 75  Mairie@carolles.fr

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English : La nuit de l’astronomie

L’événement La nuit de l’astronomie Carolles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer

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