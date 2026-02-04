La Nuit de l’équinoxe Sommet du puy de Dôme Orcines
Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines Puy-de-Dôme
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
2026-03-21
Célébrez cet évènement astronomique qui marque le début du printemps avec l’Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne (4A).
Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr
English :
Celebrate this astronomical event that marks the beginning of spring with the Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne (4A).
