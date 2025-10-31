La Nuit de l’horreur au Musée Bibliothèque de Vandré La Devise La Devise

Bibliothèque de Vandré La Devise 7 Rue Charles Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Participez au jeu de piste inédit La nuit de l’horreur au Musée . Avec la complicité de la Cie de l’Orée du Bois.

6 créneaux au choix.

Nombre de place limité, sur réservation.

Bibliothèque de Vandré La Devise 7 Rue Charles Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 10 26 biblio.vandre@yahoo.fr

English :

Take part in the original Horror Night at the Museum treasure hunt. With the help of the Cie de l’Orée du Bois.

6 slots to choose from.

Limited number of places, on reservation.

German :

Nehmen Sie an der neuartigen Schnitzeljagd Die Nacht des Horrors im Museum teil. Mit der Unterstützung der Cie de l’Orée du Bois.

6 Zeitfenster zur Auswahl.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Partecipate all’originale caccia al tesoro Notte horror al museo . Con l’aiuto della Cie de l’Orée du Bois.

6 slot tra cui scegliere.

Numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Participe en la original búsqueda del tesoro Noche de terror en el museo . Con la ayuda de la Cie de l’Orée du Bois.

6 franjas horarias a elegir.

Número limitado de plazas, previa reserva.

