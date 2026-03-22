La Nuit de l’impro Maison de quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 19:30 –

Gratuit : non Tarif libre à partir de 5 € Tout public

Au programme : une battle de théâtre d’improvisation animée par la troupe nantaise « La Fabrique à Impro ». Deux équipes de trois comédiens s’affrontent sous l’œil d’un arbitre, avec des thèmes proposés par le public et des contraintes créatives pour dynamiser le spectacle. Une entracte permettra également de profiter des douceurs préparées par les bénévoles d’Effervescence Jeunes.Événement ouvert à tous, réservations sur Hello Asso

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr https://www.helloasso.com/associations/effervescence-jeunes/evenements/la-nuit-de-l-impro



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