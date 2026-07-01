La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique, MAZ – Maison de la photographie Guyane-Amazonie, Cayenne

Informations pratiques

La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique 16 et 17 avril 2027 MAZ – Maison de la photographie Guyane-Amazonie Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-16T22:00:00+02:00 – 2027-04-17T03:00:00+02:00

Fin : 2027-04-17T22:00:00+02:00 – 2027-04-18T03:00:00+02:00

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe et en mouvement dans des lieux hors du commun. Cette proposition se déploie à Marseille, Lorient, Strasbourg, Rémire-Montjoly (Guyane), Le Vigan ( Cévennes).

–

Pour cette première participation à La Nuit de l’Instant, la MAZ – Maison de la photographie Guyane-Amazonie, propose une traversée artistique consacrée aux multiples formes de l’image photographique. Pensé comme une promenade nocturne à travers le vieux bourg de Rémire, l’événement réunira projections, installations, films, performances et créations visuelles dans une diversité de lieux exceptionnellement investis pour l’occasion. D’un espace extérieur à l’autre, le parcours invitera à explorer les manières dont l’image fixe dialogue avec le mouvement, le récit et les imaginaires, dans une atmosphère conviviale, sensible et ouverte à tous.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

MAZ – Maison de la photographie Guyane-Amazonie L’Accordeur 1 rue Roland Barrat 97300 Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane +594 694 03 26 72 https://www.maz-photographie.com/a-propos

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe …

Vue de l’installation Silently Blowing Almost Every Building on de Marc Lathuillière, La Nuit de l’Instant 2016 © Les ateliers de l’image / Centre Photographique Marseille.