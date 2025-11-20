La nuit de l’orientation Artois Expo Saint-Laurent-Blangy

La nuit de l’orientation Jeudi 20 novembre, 13h00 Artois Expo Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:00:00 – 2025-11-20T19:00:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00 – 2025-11-20T19:00:00

L’objectif est de faire découvrir les métiers, les secteurs d’activités, les formations possibles, pour les collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi pour toute personne en reconversion ou en questionnement professionnel.

Format « village découverte métiers » : démonstrations, témoignages de professionnels ou de jeunes dans leur métier, ateliers, tests, jeux, quizz, Orient’Express (un espace/service pour orienter/guider)

Le programmme:

-Rencontres avec des professionnels de divers métiers et secteurs : artisanat, BTP, numérique, industrie, agriculture/développement durable, soins à la personne, commerce-vente, restauration, transport-logistique, et autres.

-Ateliers pratiques, démonstrations métiers (par exemple, simulateur de peinture automobile, etc.)

-Témoignages : professionnels / jeunes déjà dans la filière pour donner un aperçu concret du métier.

-Conseils personnalisés : rencontres ou entretiens avec conseillers d’orientation ou professionnels de l’orientation.

-Animations ludiques : jeux, quiz, etc., pour découvrir les métiers de manière interactive.

Pour faciliter les scolaires à venir, nous nous occupons de la gestion des bus avec la prise en charge.

Artois Expo 50 avenue Roger Salengro 62 223 SAINT LAURENT BLANGY Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hautsdefrance.cci.fr/evenement/nuit-de-lorientation-2025-arras-st-laurent-blangy/ »}]

La Nuit de l’Orientation à Artois Expo est un événement gratuit dédié à l’orientation et à la découverte des métiers. ORIENTATION JEUNES