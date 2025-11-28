La Nuit de l’Orientation Boulodrome de Laon Laon

La Nuit de l’Orientation Vendredi 28 novembre, 13h30 Boulodrome de Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T13:30:00 – 2025-11-28T21:00:00

Fin : 2025-11-28T13:30:00 – 2025-11-28T21:00:00

Collégiens, lycéens, étudiants, …

Trouve des réponses à tes questions à l’occasion de la Nuit de l’Orientation organisée le vendredi 28 novembre 2025 de 13h30 à 21h00 au boulodrome de Laon (72 Av. Charles de Gaulle, 02000 Laon).

Un rendez-vous pour faire le point sur tes motivations, affiner ton orientation et découvrir des métiers porteurs, ainsi que des formations pour les différentes filières.

Les adultes demandeurs d’emploi et/ou en reconversion sont également les bienvenus !

Au programme :

Un espace Orientation/Information : Des experts de l’orientation seront présents pour apporter des informations sur l’orientation,

Un espace Formation : Des écoles et de centres de formations à venir rencontrer,

Un espace Métier : Des entreprises pour échanger sur le monde professionnel,

Démonstration de métiers : Service, Restauration, Espaces Verts, Coiffure, Esthétique, Métier du froid…

Les Nuits de l’Orientation s’inscrivent dans le cadre du Mois de la Découverte des Métiers avec les CCI.

La Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de l’Aisne organise sa Nuit de l’Orientation, le 28 novembre 2025, de 13h30 à 21h00 au boulodrome de Laon (72 Av. Charles de Gaulle) Orientation Forum