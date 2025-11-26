La Nuit de l’Orientation Chartres

La Nuit de l’Orientation

D32 Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

La 6ème édition de la Nuit de l’Orientation sera de retour à Chartres ! Collégiens, lycéens, étudiants, parents, venez trouver des réponses à vos questions…

Cet évènement unique a pour vocation d’aider les jeunes collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents dans leurs recherches d’orientation. De nombreux secteurs seront présents commerce et grande distribution, hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation, transport, logistique, automobile, comptabilité, gestion, management, immobilier, assurance, banque, droit et justice, informatique, web, communication et information, gestion administrative et financière, secteur médico-social… .

D32 Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The 6th edition of the Nuit de l’Orientation will be back in Chartres! High school students, students, parents, come and find answers to your questions…

German :

Die 6. Ausgabe der Nuit de l’Orientation wird wieder in Chartres stattfinden! Mittelschüler, Oberschüler, Studenten, Eltern, kommen Sie und finden Sie Antworten auf Ihre Fragen…

Italiano :

La 6ª edizione della Nuit de l’Orientation torna a Chartres! Alunni della scuola secondaria, studenti, genitori, venite a trovare le risposte alle vostre domande…

Espanol :

¡Vuelve a Chartres la 6ª edición de la Nuit de l’Orientation! Alumnos de secundaria, estudiantes, padres, vengan a encontrar las respuestas a sus preguntas…

