La Nuit de l’orientation

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Rendez-vous vendredi 28 novembre 2025, de 17h à 21h, au MACH 36 pour la nuit de l’orientation !

Une nouvelle édition riche en informations sur près de 150 métiers pour l’orientation des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants). Un rendez-vous incontournable pour qui veut choisir avec sérénité son futur cursus scolaire !

– Gratuit et ouvert au grand public

– Rencontrer des professionnel.les

– Apprendre à mieux vous connaître .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

English :

STARMUSICAL was born of the musical shows Stars 80, Génération Dance Machine and Priscilla Folle du Désert, produced by Cheyenne.

German :

STARMUSICAL entstand aus den von Cheyenne produzierten Musical-Shows Stars 80, Generation Dance Machine und Priscilla Folle du Désert.

Italiano :

STARMUSICAL è nato dagli spettacoli musicali Stars 80, Génération Dance Machine e Priscilla Folle du Désert, prodotti da Cheyenne.

Espanol :

STARMUSICAL nació de los espectáculos musicales Stars 80, Génération Dance Machine y Priscilla Folle du Désert, producidos por Cheyenne.

L’événement La Nuit de l’orientation Déols a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme