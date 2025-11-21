La Nuit de l’Orientation – Haute-Savoie 2025 Megarama Seynod

La Nuit de l’Orientation – Haute-Savoie 2025 Vendredi 21 novembre, 16h00 Megarama Haute-Savoie

Explore les métiers, imagine ton avenir

Choisir un métier, c’est aussi apprendre à mieux se connaître.

La Nuit de l’Orientation t’offre un moment unique pour explorer, tester et rencontrer des professionnels, dans un cadre bienveillant, quel que soit ton âge ou ton parcours.

Que tu sois collégien, lycéen, étudiant, parent, adulte en reconversion ou en insertion, viens échanger en toute liberté avec des professionnels passionnés, assister à des conférences interactives, et explorer une large palette de secteurs : industrie, numérique, santé, sécurité, hôtellerie, commerce, et bien d’autres encore.

Pourquoi venir ?

Parce qu’il n’est jamais trop tôt — ni trop tard — pour réfléchir à ton avenir.

La Nuit de l’Orientation te permet de découvrir, sans stress ni jugement, la richesse des métiers possibles, dans une ambiance conviviale et inspirante. Un seul objectif : t’aider à trouver ta voie.

‍ ‍ Un événement pour tous

✴️ Tu es collégien, lycéen ou étudiant ?

Découvre des univers métiers en toute liberté

Explore les opportunités d’orientation qui s’offrent à toi

Pose tes questions directement à des pros

Découvre des métiers d’avenir lors des conférences

Teste tes centres d’intérêts pour t’orienter sereinement

✴️ Tu es en insertion ou en reconversion ?

Ouvre-toi à de nouvelles perspectives professionnelles

Rencontre des experts et des professionnels de terrain

Découvre les dispositifs, formations et passerelles existants

Fais le point sur tes compétences et redonne du sens à ton parcours

✴️ Tu es parent ?

Aide ton enfant à construire un projet réaliste et motivant

Découvre les secteurs porteurs et les parcours possibles

Écoute les témoignages de professionnels

Pose toutes tes questions en toute liberté

⚙️ Speed Métiers : 20 secteurs métiers | plus de 190 métiers représentés

Curieux d’un métier ? Viens en parler directement avec ceux qui le vivent au quotidien !

Pendant 10 à 15 minutes, un professionnel te raconte son parcours, ses choix, ses défis… et répond à toutes tes questions. C’est concret, convivial, sans stress, et surtout très utile pour t’ouvrir de nouvelles perspectives.

Conférences : 45 minutes pour y voir plus clair

Des conférences métiers pour plonger dans des secteurs concrets, découvrir leurs conditions de travail, leurs évolutions et les opportunités locales.

Des conférences orientation pour mieux te connaître, identifier tes options et aborder sereinement les grandes étapes (3e, Parcoursup, reconversion…).

Espace Orientation

Tu te demandes quel métier choisir ou quelle voie emprunter ?

À l’Espace Orientation, des psychologues de l’Éducation nationale et des conseillers spécialisés t’aident à faire le point.

Tests et quiz pour mieux cerner tes envies

Conseils personnalisés pour clarifier ton avenir

Accompagnement bienveillant pour avancer en confiance

Espace Reconversion

Tu veux changer de métier ou donner un nouvel élan à ta carrière ?

Des experts de la reconversion sont là pour t’écouter et t’informer.

Échanges individuels et conseils pratiques

Présentation des dispositifs d’accompagnement

Zoom sur les passerelles entre métiers et secteurs

Quiz tes talents avec O’rêka

Tu ne sais pas encore vers quel métier ou quelle formation t’orienter ?

Le quiz O’rêka, simple et ludique, t’aide à identifier les métiers qui te ressemblent et les secteurs qui correspondent à ta personnalité. Un bon point de départ pour explorer tes options et construire un projet cohérent.

Un événement inscrit dans la Semaine de l’Industrie

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie 2025, la Nuit de l’Orientation mettra en lumière les métiers industriels du territoire :

Rencontres avec des professionnels de l’industrie locale

Découverte des technologies et savoir-faire d’avenir

Focus sur les parcours de formation et les besoins en compétences

Un espace privilégié pour valoriser les entreprises industrielles haut-savoyardes et susciter des vocations chez les jeunes et les adultes en reconversion.

✨ En résumé

➡️ Un événement gratuit, ouvert à tous, convivial et inspirant

➡️ Une découverte des métiers et des parcours professionnels

➡️ Un focus sur l’industrie et les métiers d’avenir

➡️ Une soirée pour oser rêver ton futur métier et passer à l’action

