La Nuit de l’orientation Hôtel Consulaire La Lande-Patry

La Nuit de l’orientation Vendredi 14 novembre, 18h00 Hôtel Consulaire Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T18:00:00 – 2025-11-14T23:00:00

Fin : 2025-11-14T18:00:00 – 2025-11-14T23:00:00

• Dans le cadre du mois de la découverte des métiers, les CCI de France organisent du 3 novembre au 6 décembre 2025 des évènements destinés aux jeunes et personnes en reconversion. Les nuits de l’orientation font parties des différents formats pouvant entrer dans le cadre de ces évènements.

• Sur le territoire de CCI Ouest Normandie, après deux éditions réussies en 2023 à Cherbourg en Cotentin puis Flers en 2024, les élus du Bureau ont décidé que l’édition 2025 se tiendrait, de nouveau, en l’Hôtel consulaire de Flers, 3 rue Denys Boudard – 61100 La Lande Patry, le 14 novembre 2025.

• L’objectif de la Nuit de l’Orientation est d’ordre informatif et éducatif ; promouvoir les métiers et filières en mobilisant les principaux acteurs de l’emploi et de l’orientation du bocage flérien et ornais.

Hôtel Consulaire 3 rue Denys Boudard La Lande-Patry 61100 Orne Normandie

Promotion des métiers et filières en mobilisant les principaux acteurs de l’emploi et de l’orientation Découverte des métiers – orientation – conseils