La Nuit de l’Orientation Mégacité Amiens Amiens

La Nuit de l’Orientation Jeudi 13 novembre, 14h00 Mégacité Amiens Somme

Début : 2025-11-13T14:00:00 – 2025-11-13T21:00:00

Fin : 2025-11-13T14:00:00 – 2025-11-13T21:00:00

La Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie organise sa 5ème édition de La Nuit de l’Orientation, le jeudi 13 novembre 2025 de 14h à 21h à Mégacité !

Un évènement majeur qui a pour objectif de permettre aux collégiens, lycéens, étudiants et leurs familles ainsi qu’aux demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle de découvrir les nombreux métiers, formations et parcours professionnels proposés dans notre région.

Durant ce moment privilégié, des spécialistes de l’orientation, des chefs d’entreprise mais aussi des salariés accompagneront les jeunes et moins jeunes dans leur réflexion et répondront aux questions qu’ils se posent sur leur avenir professionnel.

Au programme de cette 5ème édition :

– Rencontres avec des professionnels pour une approche concrète des métiers sous forme de « Démonstrations Métiers »

– Rencontres avec les écoles et les CFA

– Rencontres avec des conseillers d’orientation et les acteurs de l’emploi

– Découverte des métiers en réalité virtuelle avec plus de 200 métiers

– Conférences / ateliers avec des professionnels de différents secteurs

– Animations…

Mégacité Amiens 101 avenue de l’hippodrome Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

CCI Amiens-Picardie