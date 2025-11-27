La Nuit de l’Orientation route de Montilly Moulins

La Nuit de l’Orientation

Début : 2025-11-27 17:00:00

fin : 2025-11-27 21:00:00

2025-11-27

Une nouvelle édition placée sous le signe du voyage. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes, leurs familles et les professionnels désireux de partager leur passion et d’inspirer la génération de demain.

route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 50 04 ccimv@moulins-vichy.cci.fr

English :

A new edition under the banner of travel. A not-to-be-missed event for young people, their families and professionals eager to share their passion and inspire tomorrow?s generation.

German :

Eine neue Ausgabe im Zeichen des Reisens. Ein unumgängliches Treffen für junge Menschen, ihre Familien und Fachleute, die ihre Leidenschaft teilen und die Generation von morgen inspirieren möchten.

Italiano :

Il tema di quest’anno è il viaggio. Un evento imperdibile per i giovani, le loro famiglie e i professionisti desiderosi di condividere la loro passione e ispirare la generazione di domani.

Espanol :

El tema de este año son los viajes. Una cita ineludible para los jóvenes, sus familias y los profesionales deseosos de compartir su pasión e inspirar a la generación del mañana.

