La Nuit de l’Orientation route de Montilly Moulins
La Nuit de l’Orientation
route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Début : 2025-11-27 17:00:00
fin : 2025-11-27 21:00:00
2025-11-27
Une nouvelle édition placée sous le signe du voyage. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes, leurs familles et les professionnels désireux de partager leur passion et d’inspirer la génération de demain.
route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 50 04 ccimv@moulins-vichy.cci.fr
English :
A new edition under the banner of travel. A not-to-be-missed event for young people, their families and professionals eager to share their passion and inspire tomorrow?s generation.
German :
Eine neue Ausgabe im Zeichen des Reisens. Ein unumgängliches Treffen für junge Menschen, ihre Familien und Fachleute, die ihre Leidenschaft teilen und die Generation von morgen inspirieren möchten.
Italiano :
Il tema di quest’anno è il viaggio. Un evento imperdibile per i giovani, le loro famiglie e i professionisti desiderosi di condividere la loro passione e ispirare la generazione di domani.
Espanol :
El tema de este año son los viajes. Una cita ineludible para los jóvenes, sus familias y los profesionales deseosos de compartir su pasión e inspirar a la generación del mañana.
