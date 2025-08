La Nuit de l’Orientation Le Palais Royan

La Nuit de l’Orientation Le Palais Royan jeudi 13 novembre 2025.

La Nuit de l’Orientation

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-11-13 17:00:00

fin : 2025-11-13 21:00:00

2025-11-13

Une soirée pour sensibiliser et faciliter les collégiens, lycéens et leurs parents en favorisant la rencontre avec des représentants métiers et acteurs de l’orientation.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 11 84 contact@charente-maritime.cci.fr

English :

An evening to raise awareness and help middle and high school students and their parents meet representatives of the professions and those involved in career guidance.

German :

Ein Abend zur Sensibilisierung und Erleichterung von Schülern der Mittel- und Oberstufe und ihren Eltern durch die Förderung von Begegnungen mit Vertretern von Berufen und Akteuren der Berufsberatung.

Italiano :

Una serata per sensibilizzare e facilitare l’incontro tra gli studenti delle scuole secondarie e i loro genitori con i rappresentanti delle professioni e gli operatori dell’orientamento professionale.

Espanol :

Una velada para sensibilizar y facilitar a los alumnos de secundaria y a sus padres el encuentro con representantes de las profesiones liberales y de la orientación profesional.

L’événement La Nuit de l’Orientation Royan a été mis à jour le 2025-08-02 par Royan Atlantique