La Nuit de l’Orientation, sans stress Espace Evènements Georges Frêche Mende

La Nuit de l’Orientation, sans stress Espace Evènements Georges Frêche Mende jeudi 13 novembre 2025.

La Nuit de l’Orientation, sans stress Jeudi 13 novembre, 09h00 Espace Evènements Georges Frêche Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T20:00:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T20:00:00

 Espace FORMATION 9h-20h

Les établissements accompagnés de leurs élèves ambassadeurs vous présentent les formations présentes en initial et/ou en alternance sur le territoire, de la 3ème jusqu’au master

 Espace SPEED DATING des METIERS 14h-20h

Des entretiens individuels ou en petits groupes avec des professionnels pour mieux appréhender les métiers (fonction occupée, qualités, compétences, expériences requises, parcours de formation, aspects positifs et négatifs, perspectives d’évolution, métiers annexes ou voisins)

Information sur les possibilités d’accueil de stagiaires, jobs étudiants, alternances, et les recrutements en cours et à venir (les jeunes peuvent déposer leur CV)

 Espace INTERACTIF- ATELIERS GAMIFIES 14h-20h

Tests d’orientation, Découverte des soft skills en réalité virtuelle, Jeux de cartes sous forme de ventes aux enchères, Découverte en jeu des métiers du secteur ludique

 Espace REALITE VIRTUELLE 14h-20h

Découverte des métiers et environnements de travail des secteurs de la santé, de l’industrie et de l’énergie à travers un casque de réalité virtuelle

 Espace ORIENT’EXPRESS 14h-20h

Rencontres avec des spécialistes de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes

 Espace CONFERENCES 14h-20h

Conférences et ateliers menés par des professionnels de l’entreprise et de l’orientation pour lever des freins, ouvrir le regard, apporter de la culture professionnelle, casser des stéréotypes et vous aider à mieux définir votre orientation et votre projet professionnel

 Espace CAPSULES 14h-20h

Alternance d’ateliers et de coaching collectif pour aider les jeunes à gérer leur stress et faire les choix d’orientation qui leur correspondent vraiment (les parents aussi peuvent être coachés pour accompagner sereinement leur enfant dans ses choix)

 Espace PHOTO FLASH CV14h-20h

Votre photo réalisée par un photographe professionnel

 Espace FOOD TRUCK 14h-20h

Espace Evènements Georges Frêche Place du Foirail – 48000 MENDE Mende 48000 Lozère Occitanie [{« type »: « email », « value »: « v.boucher@lozere.Cci.fr »}]

Découverte des métiers et des formations, rencontres avec des professionnels de l’orientation, ateliers ludiques et conférences pour aider les jeunes à s’orienter Nuit Orientation Lozère Mende 2025 Formation Métier