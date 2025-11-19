La Nuit de l’Orientation – Spécial « Semaine de l’industrie » Lycée Paul Héroult – St Jean de Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne

La Nuit de l’Orientation – Spécial « Semaine de l’industrie » Mercredi 19 novembre, 15h00 Lycée Paul Héroult – St Jean de Maurienne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T15:00:00 – 2025-11-19T20:00:00

Information, découverte et échange avec les professionnels de différents secteurs d’activité – avec un grand focus sur les entreprises industrielles, notamment de la montagne, avec l’UIMM.

– une 50aine d’entreprises

– l’unité savoyarde « territoire d’industrie » pour la Savoie : https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/

– et les spécialistes de l’orientation et de l’emploi : France travail, Mission locale jeune, MIFE, UIMM Savoie…

Le programme : des mini-conférences, des entretiens personnalisés avec des conseillers d’orientation, des speed dating avec des responsables d’entreprise, des moments de découverte des métiers sous la forme de fiches et de vidéos, ainsi que des tests et quizz d’orientation.

Lycée Paul Héroult – St Jean de Maurienne 307 avenue du Mont Cenis Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

