La nuit de Valognes Rue Pierre Feutren Paimpol

La nuit de Valognes

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Dom Juan est invité à un bal par cinq de ses anciennes victimes d’humeur revancharde. Mais est-ce réellement un bal ou bien est-ce son procès qui se joue? Amour, manipulation, pouvoir et séduction sont au rendez-vous de cette comédie dramatique de Eric-Emmanuel Schmitt jouée par la troupe de théâtre amateur Les enfants du Hibou. Avec ou sans réservation. .

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

