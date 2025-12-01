La nuit de Valognes Rue Pierre Feutren Paimpol
La nuit de Valognes Rue Pierre Feutren Paimpol dimanche 14 décembre 2025.
La nuit de Valognes
Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Dom Juan est invité à un bal par cinq de ses anciennes victimes d’humeur revancharde. Mais est-ce réellement un bal ou bien est-ce son procès qui se joue? Amour, manipulation, pouvoir et séduction sont au rendez-vous de cette comédie dramatique de Eric-Emmanuel Schmitt jouée par la troupe de théâtre amateur Les enfants du Hibou. Avec ou sans réservation. .
Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
