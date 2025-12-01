La Nuit de Yalda Le Son de la Terre PARIS 05

Les instruments acoustiques rencontreront la poésie, sous toutes ses formes et en toutes langues, dans un décor vivant et lumineux inspiré du feu, du soleil et des gestes simples du quotidien.

À partir de 2h du matin, les DJ sets feront résonner les rythmes et danses d’Asie Mineure.

Artistes, associations et créateurs vous accueilleront pour vivre une expérience créative et festive, entre poésie et musique, au cœur de l’hiver.

Tradition millénaire venue d’Asie Mineure, Yalda célèbre la plus longue nuit de l’année, marquant la renaissance du soleil et la puissance du collectif face à l’obscurité.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 23h00 à 04h00

payant Billetterie : 10 EUR Public adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05