La nuit des âmes Arimen Gaua Bassussarry

La nuit des âmes Arimen Gaua

La nuit des âmes Arimen Gaua Bassussarry vendredi 31 octobre 2025.

La nuit des âmes Arimen Gaua

Place de Bassussarry Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Programme à venir   .

Place de Bassussarry Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   biez.bat.ikastola@gmail.com

English : La nuit des âmes Arimen Gaua

German : La nuit des âmes Arimen Gaua

Italiano :

Espanol : La nuit des âmes Arimen Gaua

L’événement La nuit des âmes Arimen Gaua Bassussarry a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque