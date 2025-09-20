La Nuit des Anniversaires CAPVERN Capvern

Le repas est OFFERT à tous ceux qui sont nés en SEPTEMBRE !

Menu de gala pour tous entrée, plat, dessert à seulement 20€ une occasion à ne pas manquer !

De 19h à 22h

LE PRÉLUDE DANSANT by Alain

un début de soirée 100% rétro-musette animé par Alain.

De 22h00 à 01h00

DISCO PLANET

DJETTE FANNY aux platines fait le tour du monde avec les meilleurs tubes de fête en Disco

Réservation au 06 95 96 53 45

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

The meal is OFFERED to all those born in SEPTEMBER!

Gala menu for all: starter, main course, dessert for just 20? an opportunity not to be missed!

From 7pm to 10pm

LE PRÉLUDE DANSANT ? by Alain

a 100% retro-musette start to the evening, hosted by Alain.

10pm to 1am

DISCO PLANET

? DJETTE FANNY at the turntables takes you around the world with the best Disco party hits

For bookings: 06 95 96 53 45

German :

Das Essen ist für alle, die im SEPTEMBER geboren sind, KOSTENLOS!

Gala-Menü für alle: Vorspeise, Hauptgericht, Dessert für nur 20? ? eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Von 19 Uhr bis 22 Uhr

DAS TANZENDE PRÄLUDIUM ? by Alain

ein 100%iger Retro-Musette-Abend, der von Alain moderiert wird.

Von 22.00 bis 01.00 Uhr

DISCO PLANET

? DJETTE FANNY an den Plattentellern reist mit den besten Partyhits in Disco um die Welt

Reservierung unter: 06 95 96 53 45

Italiano :

Il pasto è GRATUITO per tutti i nati a SETTEMBRE!

Menù di gala per tutti: antipasto, secondo e dessert a soli 20 euro? Un’occasione da non perdere!

Dalle 19.00 alle 22.00

LE PRÉLUDE DANSANT ? di Alain

un inizio di serata 100% retro-musette, condotto da Alain.

Dalle 22.00 all’1.00

PIANETA DISCO

? DJETTE FANNY vi porta in giro per il mondo con i migliori successi della disco party

Prenotazioni: 06 95 96 53 45

Espanol :

¡La comida es GRATUITA para todos los nacidos en SEPTIEMBRE!

Menú de gala para todos: entrante, plato principal y postre por sólo 20? ¡una oportunidad que no debe perderse!

De 19:00 a 22:00 h

LE PRÉLUDE DANSANT ? de Alain

un comienzo de velada 100% retro-musette de la mano de Alain.

De 22:00 a 01:00

DISCO PLANET

? DJETTE FANNY en los platos te lleva alrededor del mundo con los mejores éxitos de la música disco

Reservas: 06 95 96 53 45

