La Nuit des Anniversaires CAPVERN Capvern

Capvern

La Nuit des Anniversaires

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nés en Avril ? Le repas vous est offert sur RÉSERVATION UNIQUEMENT

Pour tous … un menu festif à 20€ + soirée dansante (sur inscriptions anticipées)

Après le dîner, place à l’animation SIESTA FIESTA

Ambiance musicale entraînante, des années 80 à nos jours …

Réservations obligatoires et anticipées, dans la limite des places disponibles au 06 95 96 53 45

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CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

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English :

Born in April? The meal is offered on RESERVATION ONLY

For all … a festive menu at 20? + evening dance (advance registration required)

After dinner, entertainment: SIESTA FIESTA

A lively musical atmosphere, from the 80s to the present day?

Advance reservations are essential, subject to availability: 06 95 96 53 45

L’événement La Nuit des Anniversaires Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65