La Nuit des Anniversaires CAPVERN Capvern
La Nuit des Anniversaires CAPVERN Capvern samedi 18 avril 2026.
Capvern
La Nuit des Anniversaires
CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Nés en Avril ? Le repas vous est offert sur RÉSERVATION UNIQUEMENT
Pour tous … un menu festif à 20€ + soirée dansante (sur inscriptions anticipées)
Après le dîner, place à l’animation SIESTA FIESTA
Ambiance musicale entraînante, des années 80 à nos jours …
Réservations obligatoires et anticipées, dans la limite des places disponibles au 06 95 96 53 45
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CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
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English :
Born in April? The meal is offered on RESERVATION ONLY
For all … a festive menu at 20? + evening dance (advance registration required)
After dinner, entertainment: SIESTA FIESTA
A lively musical atmosphere, from the 80s to the present day?
Advance reservations are essential, subject to availability: 06 95 96 53 45
L’événement La Nuit des Anniversaires Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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