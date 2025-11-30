LA NUIT DES BAINS DOUCHES #2 Auberge les Bains douches Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 00:00 –

LA NUIT DES BAINS DOUCHESUne soirée organisée par l?e CLAJ.SAMEDI 29 NOVEMBRE dès 19h Du petit soir au petit matin, le Claj investit l’auberge les Bains douches pour une folle nuit entière de propositions en tous genres! Projections, dj, danse, costumerie, magie, contes, chansons, concours de soupe, divagations urbaines, siestes sonores…Le tout autour de plusieurs dégustations, collations et d’un bar bien alléchant!Prévoyez vos duvets et oreillers pour vos petites pauses, vos bonnets et parapluies pour la balade nocturne,de la monnaie pour le bar!Ouverture des portes 19h LE PROGRAMME PLUS EN DETAIL!DES PETITS RDV AU CREUX DES CHAMBRESDe 20h à 23h, laissez vous embarquer pour une des petites formes proposées dans l’auberge: Chansons à l’oreille, wagon d’histoires, tour de magie…Votre ticket d’entrée vous donnera accès à l’une de ses propositions Troc et marché noir de ticket autorisé… CADAVRE EXQUISEn continue de 19h à 23h, participez à un cadavre exquis vidéo qui sera ensuite projeté! UN CONCOURS DE SOUPECe concours est organisé après la tombée du jour Lancement du concours à l’ouverture, remise des prix vers 22h30Le jury sera constitué par des personnes expertes en tout et en rien et des personnes qualifiées dont on ne sait rien de leur niveau de qualification.Le règlement du concours a été déposé sous enveloppe scellée, mais on ne sait plus où.On est prié de s’inscrire à l’avance avec le nom de la préparation soumise au concours. contact@aubergelesbainsdouches.frToutes les infos par ici/ https://aubergelesbainsdouches.fr/wp-content/uploads/2025/10/regles-concours-soupe-2025-1.pdf UN BAL COSTUMEDès 19h30, la Costumerie Vagabonde, moumoute ascendant Nylon, vous ouvrira le champ des possibles.Petit à petit lâchez, chevaux, cheveux, corps tout entier et plongez savoureusement dans de nouvelles peaux. Pailletées ou rugueuses, fluides ou contraignantes, à plumes ou à poil(s)… Réveillez les personnages qui sommeillent en vous.Quitter le temps d’une soirée la réalité, voyager en vous, replongez dans l’émotion de la malle à costumes, (avec l’authentique odeur du passé.)Dès 21h et jusqu’à 00h, le Big Boiseau Sound System traversera la Loire pour nous proposer une bamboche décomplexée! Ces amoureux de la galette, du vinyle tout fraîchement pressé aux plus poussiéreux des salons, nous joueront leur sélection tantôt rock, rap, chanson française ou french touch. Un remède à la mélancolie, des tubes antidépresseurs… à nous faire remuer les guiboles !Préchauffe du dance Floor avec l’équipe du Training boum! DES DIVAGUATIONS URBAINES23h|01h: Deux départs depuis les bains douches en grenouille vers des déambulations chantenaysiennes, Perditions et naufrage sur une butte et plus loin…Durée 30′ à 45′ . DES PROJECTIONSDe 01h à 03h, Les films du Tonnerre vous installent dans leur ciné club.Ronflement et picage de nez autorisé, mais la sélection concoctée vaut le coup d’œil. Transats, Mochis glacés et Pop corn à volonté SOUPE A L’OIGNON SAUCE VINYLEVers 03h, Vous pourrez jouer vos derniers jetons au gout de soupe à l’oignon et au son des vinyles à Lolo SIESTE SONOREToute la soirée, toute la nuit, un espaces Coussins, matelas pour vos siestes et petits repos. On pourra y entendre au casque une sections de documentaires sonores DU MIAM ET GLOUApéro et sa farandole de tartinades, soupe repas réconfortanteGourmandises nocturnes, Soupe à l’oignonPrévoyez vos sous pour le bar, il sera bien achalandé en bière locales, Ginger ou houblon, vins et boissons chaudes.

Auberge les Bains douches Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

