La nuit des balises perdues, Salle des fêtes de Berthen, Berthen

La nuit des balises perdues Samedi 19 septembre, 19h00 Salle des fêtes de Berthen Nord

Sur inscription obligatoirement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Partez à la recherche des balises perdues dans les Monts de Flandres.

L’Association des Parents d’Elève de l’école de Berthen organise, le samedi 19 septembre 2026, la nuit des balises perdues, une randonnée nocturne à la recherche de balises contenant des énigmes à résoudre.

Deux parcours sont proposés:

6km accessible aux familles, départs de 19h à 21h.

10 km pour les plus téméraires, départs de 19h à 20h.

Nos amis à quatre pattes tenus en laisse peuvent participer à l’évènement.

Prix de participation : 7€/ personne, possibilité de réserver des sandwichs pour 4€.

Les profits servent à financer le voyage scolaire des enfants de l’école.

Ouverture des inscriptions le 1er juin directement sur le site internet de l’évènement: https://www.lanuitdesbalisesperdues.fr/

Attention les places sont limitées.

Salle des fêtes de Berthen Chemin de la mairie Berthen Berthen 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lanuitdesbalisesperdues.fr/ »}] [{« link »: « https://www.lanuitdesbalisesperdues.fr/ »}]

Venez participer à une randonnée nocturne dans les Monts de Flandres à la recherche de nos balises perdues.