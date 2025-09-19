La nuit des bassins Arras

La nuit des bassins Arras vendredi 19 septembre 2025.

La nuit des bassins

Val de Scarpe 25, Boulevard Schuman Arras Pas-de-Calais

Le vendredi 19 et samedi 20 septembre 2025

La nuit des bassins à Arras

Créées par les Ateliers de la Halle, les Nuits des Bassins se déroulent sous forme de balade poétique au bord de l’eau. Pour les amateurs de nouvelles formes d’art contemporain ou simples curieux, c’est l’occasion de s’immerger dans des œuvres alliant art numérique, mapping, performances visuelles et sonores, créations interactives et de rencontrer les artistes. Pour 2025, les Nuits des Bassins mettront l’accent sur les 100 ans de l’art déco, les couleurs et les mouvements ainsi que la lumière.

Informations pratiques:

Rendez-vous aux Jardins du Val de Scarpe et de Cité Nature,

De 20h à 00h30

Val de Scarpe 25, Boulevard Schuman Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Friday, September 19 and Saturday, September 20, 2025

The night of the ponds in Arras

Created by Ateliers de la Halle, Nuits des Bassins takes the form of a poetic stroll along the water’s edge. For lovers of new forms of contemporary art or the simply curious, this is an opportunity to immerse themselves in works combining digital art, mapping, visual and sound performances, interactive creations and to meet the artists. For 2025, Nuits des Bassins will focus on 100 years of art deco, color and movement, and light.

Practical information:

Meet at the Jardins du Val de Scarpe and Cité Nature,

8 pm to 12:30 am

German :

Freitag, den 19. und Samstag, den 20. September 2025

Die Nacht der Becken in Arras

Die von den Ateliers de la Halle ins Leben gerufenen Nuits des Bassins finden in Form eines poetischen Spaziergangs am Ufer des Wassers statt. Für Liebhaber neuer Formen der zeitgenössischen Kunst oder einfach nur Neugierige ist dies die Gelegenheit, in Werke einzutauchen, die digitale Kunst, Mapping, visuelle und akustische Performances und interaktive Kreationen verbinden, und die Künstler zu treffen. Im Jahr 2025 werden sich die Nuits des Bassins auf 100 Jahre Art déco, Farben und Bewegungen sowie Licht konzentrieren.

Praktische Informationen:

Treffpunkt: Jardins du Val de Scarpe und Cité Nature,

Von 20 Uhr bis 00.30 Uhr

Italiano :

Venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025

La notte delle piscine ad Arras

Create dagli Ateliers de la Halle, le Nuits des Bassins assumono la forma di una poetica passeggiata in riva al mare. Per gli amanti delle nuove forme d’arte contemporanea o per i semplici curiosi, è un’occasione per immergersi in opere che combinano arte digitale, mapping, performance visive e sonore e creazioni interattive, e per incontrare gli artisti. Per il 2025, Nuits des Bassins si concentrerà su 100 anni di art déco, sul colore, sul movimento e sulla luce.

Dettagli pratici:

Ritrovo ai Jardins du Val de Scarpe e alla Cité Nature,

Dalle 20.00 alle 12.30

Espanol :

Viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2025

La noche de las piscinas en Arras

Creadas por los Ateliers de la Halle, las Nuits des Bassins toman la forma de un paseo poético a orillas del agua. Para los amantes de las nuevas formas de arte contemporáneo, o simplemente para los curiosos, es la ocasión de sumergirse en obras que combinan arte digital, mapping, espectáculos visuales y sonoros y creaciones interactivas, y de conocer a los artistas. Para 2025, las Nuits des Bassins se centrarán en 100 años de art déco, color y movimiento, y luz.

Detalles prácticos:

Cita en los Jardines del Valle de Scarpe y la Ciudad Naturaleza,

De 20:00 a 00:30

