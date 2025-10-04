La Nuit des Bibliothèques à Floirac Médiathèque M.270 – Jean Darriet Floirac

Pour sa 9ᵉ édition, la Nuit des Bibliothèques vous invite à une journée placée sous le signe de la créativité, de l’imaginaire et du partage, avec des animations autour des cultures asiatiques. Jeux, ateliers, contes et défis : petits et grands auront de quoi s’émerveiller et s’amuser !

15h Fabrique ton tangram : sept pièces, mille défis pour ruser avec un carré. Dès 6 ans

15h Atelier Calligraphie : Philya vous fait découvrir cet art chinois. Dès 10 ans

16h Dictée dessinée : une dictée pas comme les autres… Tout public

17h L’Arbre Mère, par la Cie Le Chant des Histoires : duo conte musical et visuel pour les tout-petits. De 0 à 5 ans

18h Quiz familial : se défier en famille tout en s’amusant. Tout public

19h30 Pause gourmande : boissons et grignotages partagés

20h Tournoi de Jeu Vidéo – Switch 2. Tout public

En fil rouge toute la journée… Venez jouer avec la Ludothèque Ô fil du Jeu et écouter les histoires captivantes lues par vos bibliothécaires.

Médiathèque M.270 – Jean Darriet 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 90 60 https://mediatheque.ville-floirac33.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100085699013454 La médiathèque M.270 – Jean Darriet s'inscrit au cœur du dispositif de rénovation urbaine de la plaine de Floirac. Ouverte en 2008, elle offre 600 m2 de salle de lecture où sont regroupées les collections adulte et jeunesse. Elle possède également deux salles polyvalentes pour des expositions, des contes, des rencontres-débats…

Une ribambelle d’actions pour découvrir la médiathèque sous un autre jour Culture asisatique manga asie japon

