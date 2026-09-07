La Nuit des bibliothèques : cache cache ours, Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc

samedi 3 octobre 2026 · Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc · Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

La Nuit des bibliothèques : cache cache ours Samedi 3 octobre, 17h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Vous allez adorer les rechercher !

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine

Retrouve les ours et oursons cachés dans la ludo-médiathèque ! Vous allez adorer les rechercher !

Canva