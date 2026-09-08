La Nuit des bibliothèques : la Polcanight !, Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc
samedi 3 octobre 2026 · Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc · Le Taillan-Médoc
Informations pratiques
La Nuit des bibliothèques : la Polcanight ! Samedi 3 octobre, 20h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00
La polcanight c’est la deuxième partie de la nuit des bibliothèques pour danser et chanter à tue tête sur un DJ set et un karaoké concocté par l’équipe du Polca au complet !
Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine
Boum et karaoké d’anniversaire, venez chauffer le dance floor de l’auditorium avec nous !
canva
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