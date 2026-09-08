La Nuit des bibliothèques : la Polcanight !, Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

La Nuit des bibliothèques : la Polcanight ! Samedi 3 octobre, 20h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

La polcanight c’est la deuxième partie de la nuit des bibliothèques pour danser et chanter à tue tête sur un DJ set et un karaoké concocté par l’équipe du Polca au complet !

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine

Boum et karaoké d’anniversaire, venez chauffer le dance floor de l’auditorium avec nous !

canva