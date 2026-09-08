La Nuit des bibliothèques : Time’s up BD, Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

La Nuit des bibliothèques : Time’s up BD Samedi 3 octobre, 18h00 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Un time’s up avec tous vos héros de BD ? L’équipe vous accueille pour y jouer !

Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez tester vos connaissances sur les héros de BD ! Les connaissez-vous tous si bien…

ludo-mediathèque du Polca – canva