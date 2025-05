La nuit des Burons 100ème anniversaire de la « Bourrée de Paris » – Argences en Aubrac, 28 juin 2025 07:00, Argences en Aubrac.

Aveyron

La nuit des Burons 100ème anniversaire de la « Bourrée de Paris » Lacalm Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Aligot

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

La nuit des Burons 100ème anniversaire de la « Bourrée de Paris » à partir de 17h au Buron des Boules.

Dans le cadre du centième anniversaire de la création du premier groupe folklorique parisien » La Bourré de Paris », La ligue Auvergnate abordera l’histoire des premiers groupes folkloriques nés sur le territoire et à Paris. 20 .

Lacalm

Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie lanuitdesburons@gmail.com

English :

La nuit des Burons 100th anniversary of the « Bourrée de Paris » from 5pm at the Buron des Boules.

German :

La nuit des Burons 100. Jahrestag der « Bourrée de Paris » ab 17 Uhr im Buron des Boules.

Italiano :

La nuit des Burons 100° anniversario della « Bourrée de Paris » dalle 17:00 al Buron des Boules.

Espanol :

La nuit des Burons Centenario de la « Bourrée de Paris » a partir de las 17:00 h en el Buron des Boules.

L’événement La nuit des Burons 100ème anniversaire de la « Bourrée de Paris » Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)