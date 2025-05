La Nuit des Burons Soirée Jeune Montagne ! – Laguiole, 13 juin 2025 07:00, Laguiole.

Aveyron

La Nuit des Burons Soirée Jeune Montagne ! Laguiole Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Soirée Jeune Montagne/Lous Oyolos à partir de 18h30 au Buron de Léon.

Le groupe Lous Oyolos, nommé d’après le nom en occitan des habitants de Laguiole. Puisées dans le répertoire du folklore local, les danses présentées en spectacle, expriment l’ardeur au travail et la joie de vivre des habitants de ce pays.

Pique-nique partagé et Aligot de l’Aubrac aux Saveurs du Soleil saucisse et tarte à l’Encalat (10 €).

Rendez-vous au buron, chemin des Abiouradous, sous le supermarché Casino D921 avant la Coopérative puis suivez les panneaux le long du chemin. 10 .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie lanuitdesburons@gmail.com

English :

Jeune Montagne/Lous Oyolos evening from 6:30pm at Buron de Léon.

German :

Abend Jeune Montagne/Lous Oyolos ab 18:30 Uhr im Buron de Léon.

Italiano :

Serata Jeune Montagne/Lous Oyolos dalle 18.30 presso Le Buron de Léon.

Espanol :

Velada Jeune Montagne/Lous Oyolos a partir de las 18.30 h en Le Buron de Léon.

L’événement La Nuit des Burons Soirée Jeune Montagne ! Laguiole a été mis à jour le 2025-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)