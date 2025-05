La Nuit des Burons Spectacle Aubraciennes histoire d’une terre raconté par les femmes – Condom-d’Aubrac, 8 juin 2025 07:00, Condom-d'Aubrac.

La Nuit des Burons Spectacle Aubraciennes histoire d'une terre raconté par les femmes – Condom-d'Aubrac, 8 juin 2025

Début : Dimanche 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Spectacle Aubraciennes histoire d’une terre raconté par les femmes à 19h au Grand Buron des Enguilhens.

Aubraciennes, c’est l’histoire d’une terre racontée par les femmes qui y vivent. Aubraciennes, c’est aussi Rosalie (violon et chant), Cécile (comédienne), Isabelle (comédienne) et Amélie (chant et textes) qui vous proposent une immersion en Aubrac le temps d’une soirée. .

Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie lanuitdesburons@gmail.com

English :

Show Aubraciennes: histoire d’une terre raconté par les femmes at 7pm at the Grand Buron des Enguilhens.

German :

Schauspiel Aubraciennes: Geschichte eines Landes, erzählt von den Frauen um 19 Uhr im Grand Buron des Enguilhens.

Italiano :

Spettacolo Aubraciennes: histoire d’une terre raconté par les femmes (Aubracians: la storia di una terra raccontata dalle donne) alle 19.00 al Grand Buron des Enguilhens.

Espanol :

Espectáculo Aubraciennes: histoire d’une terre raconté par les femmes (Aubracianos: historia de una tierra contada por mujeres) a las 19.00 h en el Grand Buron des Enguilhens.

