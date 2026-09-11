La nuit des célibataires à Pont-du-Casse Salle des fêtes Pont-du-Casse

Informations pratiques

Pont-du-Casse

La nuit des célibataires à Pont-du-Casse

Salle des fêtes 1 rue de laurendanne Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 01:00:00

Date(s) :

2026-10-09

La nuit des célibataires – Soirée dansante « On laisse le charme agir »

Restauration et Buvette sur place.

Bracelet de couleur remis suivant votre préférence : Vert (Open), Orange (Faut voir), Rouge (Y’a pas moyen) .

Salle des fêtes 1 rue de laurendanne Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 067598475 david.tortul@ville-pontducasse.fr

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English : La nuit des célibataires à Pont-du-Casse

L’événement La nuit des célibataires à Pont-du-Casse Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Agen