La nuit des célibataires à Pont-du-Casse Salle des fêtes Pont-du-Casse
vendredi 9 octobre 2026 · Salle des fêtes · Pont-du-Casse
Informations pratiques
Pont-du-Casse
La nuit des célibataires à Pont-du-Casse
Salle des fêtes 1 rue de laurendanne Pont-du-Casse Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 01:00:00
Date(s) :
2026-10-09
La nuit des célibataires – Soirée dansante « On laisse le charme agir »
Restauration et Buvette sur place.
Bracelet de couleur remis suivant votre préférence : Vert (Open), Orange (Faut voir), Rouge (Y’a pas moyen) .
Salle des fêtes 1 rue de laurendanne Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 067598475 david.tortul@ville-pontducasse.fr
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English : La nuit des célibataires à Pont-du-Casse
L’événement La nuit des célibataires à Pont-du-Casse Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Agen