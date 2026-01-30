La nuit des célibataires Chapelle de la Providence Guéret

La nuit des célibataires Chapelle de la Providence Guéret samedi 14 février 2026.

Chapelle de la Providence Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-14
2026-02-14

Soirée organisée par ADAS Music.
Préparez-vous pour une soirée inoubliable remplie de rencontres, de rires et de bonnes vibes.
Que vous soyez à la recherche de l’amour ou juste d’une super soirée entre amis, cette nuit est faite pour vous !   .

Chapelle de la Providence Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 82 31 06 

