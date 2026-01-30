La nuit des célibataires Chapelle de la Providence Guéret
Chapelle de la Providence Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse
Soirée organisée par ADAS Music.
Préparez-vous pour une soirée inoubliable remplie de rencontres, de rires et de bonnes vibes.
Que vous soyez à la recherche de l’amour ou juste d’une super soirée entre amis, cette nuit est faite pour vous ! .
