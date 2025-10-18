La Nuit des Châteaux au Château de Beaugency Beaugency

2 Place Dunois Beaugency Loiret

Tarif : 14.5 EUR
14.5
Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-19 00:00:00

Date(s) :
2025-10-18

Parcours et spectacles immersifs au Château de Lumières Beaugency !
A l’occasion de la 7e édition de la Nuit des Châteaux, le Château de Beaugency ouvrira ses portes aux visiteurs. De 20h à 00h, C’est bien la nuit que le Château de Beaugency révèle tous ses secrets…

– Visite et parcours immersif dans le Château de Lumières, 19 salles = 19 œuvres uniques dont la nouvelle œuvre immersive NOIR AZUR, une piscine à boules de 50m2 remplie de 80.000 sphères noires, un mapping historique, des œuvres interactives et lumineuses
– Projections monumentales sur les façades Renaissance de la cour du château
– Jardin féerique entièrement illuminé pour une balade magique sous les étoiles
– Restauration sur place

Avec la Nuit des Châteaux, partez à la découverte de tous les mystères qui se cachent entre les murs quasi millénaires de l’édifice. 14.5  .

2 Place Dunois Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 59 74 73  contact@chateau-beaugency.com

English :

Immersive tours and shows at Château de Lumières Beaugency

German :

Immersive Parcours und Shows im Château de Lumières Beaugency

Italiano :

Visite e spettacoli coinvolgenti allo Château de Lumières di Beaugency

Espanol :

Visitas inmersivas y espectáculos en el Castillo de Lumières Beaugency

