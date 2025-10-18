La Nuit des Châteaux au Manoir du Catel Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons

La Nuit des Châteaux au Manoir du Catel

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18 23:30:00

Venez fêter les 25 ans du sauvetage et de la restauration de la plus ancienne maison forte de Normandie ! Au programme, au cœur du manoir illuminé évocation de l’histoire du site, du sauvetage du monument et de la boisson au Moyen-Âge. Vous pourrez également vous désaltérer au sein du bar médiéval (chaque entrée vous donne le droit à une consommation) avec vin chaud aux épices, lait d’amande à la cannelle, vins, bières ou encore jus de fruits. .

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 85 02 02

