La nuit des Châteaux

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 23:59:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite en costume d’époque à la lampe de poche au château d’Azay-Le-Ferron pour la Nuit des Châteaux.

Visite guidées classiques du château avec des saynètes de théâtre en costume d’époque, en pleine nuit .

À la tombée de la nuit, le Château d’Azay-le-Ferron s’illumine et vous invite à une découverte exceptionnelle. Dans l’atmosphère mystérieuse des salons Renaissance et des diverses pièces du château, laissez-vous emporter par la magie des lieux. Suivez le guide et vivez un véritable voyage dans le temps. Entre patrimoine, histoire et ambiance nocturne, vivez une soirée unique où le château révèle toute sa splendeur sous le ciel étoilé de la Brenne. .

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit Azay-Le-Ferron castle in period costume by flashlight for the Nuit des Châteaux.

L’événement La nuit des Châteaux Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne