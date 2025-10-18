La nuit des châteaux Château de La Matray Château de la Matray Souvigny

Château de la Matray 732 route de Cosne d’Allier Souvigny Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-18 17:30:00

fin : 2025-10-19 22:00:00

2025-10-18

Partout en France, et ailleurs en Europe, pour la 7ème édition, près d’une centaine de châteaux vous ouvrent en même temps leurs portes pour une expérience nocturne hors du commun ! Pour cette occasion, le château est ouvert à la visite.

Château de la Matray 732 route de Cosne d’Allier Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 02 29 76 theresedv@yahoo.fr

English :

All over France, and elsewhere in Europe, for the 7th edition, nearly a hundred châteaux are opening their doors at the same time for an extraordinary nocturnal experience! For the occasion, the château is open to visitors.

German :

Überall in Frankreich und anderswo in Europa öffnen Ihnen zum 7. Mal fast hundert Schlösser gleichzeitig ihre Pforten für ein außergewöhnliches nächtliches Erlebnis! Zu diesem Anlass ist das Schloss für Besucher geöffnet.

Italiano :

In tutta la Francia, e altrove in Europa, per la settima edizione, quasi un centinaio di castelli aprono le loro porte contemporaneamente per una straordinaria esperienza notturna! Per l’occasione, il castello è aperto ai visitatori.

Espanol :

En su 7ª edición, casi un centenar de castillos de toda Francia y Europa abren sus puertas al mismo tiempo para vivir una experiencia nocturna extraordinaria Para la ocasión, el castillo está abierto a los visitantes.

