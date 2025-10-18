La Nuit des Châteaux Château de Saint-Pierre-Eglise Rue de la Biretterie Saint-Pierre-Église

À l’occasion de la Nuit des Châteaux, le domaine met en musique son histoire et rend hommage à deux grandes figures le cheval et l’abbé de Saint-Pierre. Le tout dans le cadre majestueux du château et de ses élégants salons.

Un programme riche et varié vous attend tout au long du week-end

Samedi à 16h Le Duo Harmophane fera dialoguer ses deux violoncelles lors d’un goûter-concert spécialement pensé pour les familles.

Samedi à 19h Le duo donnera un second concert, suivi d’un apéritif convivial.

Dimanche à 15h Conférence de Thierry Barreau sur Les chemins avec l’abbé de Saint-Pierre .

Dimanche à 16h L’équipe d’Isabelle Dorrange présentera une démonstration de dressage équestre 30 minutes où les chevaux danseront au rythme de la musique.

Tout au long du week-end, profitez également de

Balades en calèche dans les allées du domaine.

Visites guidées sur les traces de l’abbé de Saint-Pierre, à l’intérieur comme à l’extérieur

Restauration sucrée et salée sur place

Informations pratiques:

– Samedi concert et balade en calèche sur réservation uniquement.

– Dimanche sur réservation et sur place (en espèce).

– Parking dans l’allée à l’extérieur du domaine, rue de la Biretterie.

– Tarifs

Balade en calèche 15 € adulte (entrée comprise) 10 € enfant de 5 à 12 ans.

Goûter-concert ou concert-apéritif 15 € adulte 10 € enfant de 5 à 12 ans.

Entrée au domaine (dimanche, incluant spectacle équestre & conférence) 5 € adulte 3 € enfant de 5 à 12 ans.

Visite guidée “Abbé de Saint-Pierre château intérieur” 10 € adulte Gratuit pour les moins de 12 ans.

Places limitées réservation obligatoire sur https://www.nuitdeschateaux.com/

Le château de Saint-Pierre-Église, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, est une élégante demeure dont l’histoire remonte au XVe siècle. Initialement château médiéval, il fut remplacé par un manoir au XVIIème siècle, puis, au XVIIIème siècle, par le majestueux édifice actuel.

Célèbre pour être le lieu de naissance de l’Abbé de Saint-Pierre (Charles-Irénée Castel), figure des Lumières et précurseur du concept de paix perpétuelle , le domaine fut aussi occupé, au XIXème siècle, par Gaston de Blangy, avec ses chevaux et l’antenne des haras nationaux qu’il avait montée pour relever les races chevalines du Cotentin. .

Rue de la Biretterie Château Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie

