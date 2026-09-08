Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Lisse

La nuit des châteaux – Château Rol Valentin sous les étoiles

2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Laissez-vous guider lors d’une dégustation commentée de nos vins, rythmée par les récits et légendes des constellations visibles dans le ciel d’automne.

Entre ciel et grands millésimes, cette soirée intimiste vous invite à redécouvrir ces célèbres histoires. Une parenthèse contée poétique à partager dans le cadre exceptionnel de la Nuit des Châteaux

Dégustation de 3 verres de vin ou d’une boisson sans alcool, avec des tapas et une douceur sucrée pour terminer. .

2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La nuit des châteaux – Château Rol Valentin sous les étoiles

L’événement La nuit des châteaux – Château Rol Valentin sous les étoiles Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Emilion