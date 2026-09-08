Informations pratiques

Saint-Émilion

La nuit des Châteaux – Confidences Grand Cru 2026 au Château Tour Pourret

30 Route de Rouffiac Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

Vendredi 17 et samedi 18 octobre 2026, vivez une expérience unique autour de notre Saint-Émilion Grand Cru.

Découvrez les coulisses du Millésime 2026, marqué par une année climatique hors du commun, puis relevez le défi d’une dégustation à l’aveugle de 4 millésimes de notre Saint-Emilion Grand Cru.

Saurez-vous les remettre dans l’ordre chronologique ?

Pour prolonger ce moment de convivialité, ajoutez notre option raclette gourmande, accompagnée d’un verre de vin ou de crémant et d’un dessert. .

30 Route de Rouffiac Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La nuit des Châteaux – Confidences Grand Cru 2026 au Château Tour Pourret

L’événement La nuit des Châteaux – Confidences Grand Cru 2026 au Château Tour Pourret Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Emilion