La nuit des Châteaux – Confidences Grand Cru 2026 au Château Tour Pourret Saint-Émilion
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
La nuit des Châteaux – Confidences Grand Cru 2026 au Château Tour Pourret
30 Route de Rouffiac Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
Vendredi 17 et samedi 18 octobre 2026, vivez une expérience unique autour de notre Saint-Émilion Grand Cru.
Découvrez les coulisses du Millésime 2026, marqué par une année climatique hors du commun, puis relevez le défi d’une dégustation à l’aveugle de 4 millésimes de notre Saint-Emilion Grand Cru.
Saurez-vous les remettre dans l’ordre chronologique ?
Pour prolonger ce moment de convivialité, ajoutez notre option raclette gourmande, accompagnée d’un verre de vin ou de crémant et d’un dessert. .
30 Route de Rouffiac Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : La nuit des Châteaux – Confidences Grand Cru 2026 au Château Tour Pourret
L’événement La nuit des Châteaux – Confidences Grand Cru 2026 au Château Tour Pourret Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Emilion
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