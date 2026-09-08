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La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques Puisseguin

vendredi 16 octobre 2026 · Puisseguin

La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques Puisseguin

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
9 Roques
Ville
33570 Puisseguin
Département
Gironde
Tarif

Puisseguin

La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques

9 Roques Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Le 16, 17 et 18 octobre, de 18h à 21h, le Château Fleur de Roques vous propose une visite de sa cave monolithe, située à 7 m sous le château, qui se terminera par une présentation de sa gamme sous forme de dégustation « accord mets et vins .   .

9 Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques

L’événement La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques Puisseguin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Emilion

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