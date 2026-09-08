Informations pratiques

Puisseguin

La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques

9 Roques Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Le 16, 17 et 18 octobre, de 18h à 21h, le Château Fleur de Roques vous propose une visite de sa cave monolithe, située à 7 m sous le château, qui se terminera par une présentation de sa gamme sous forme de dégustation « accord mets et vins . .

9 Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques

L’événement La nuit des Châteaux – Dégustation accord mets et vins au Château Fleur de Roques Puisseguin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Emilion