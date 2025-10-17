La nuit des châteaux Cours Mirabeau Marignane

La nuit des châteaux Cours Mirabeau Marignane vendredi 17 octobre 2025.

RV à partir de 18h15 devant l’Office de Tourisme. Début de la visite à 18h30. Cours Mirabeau Château des Covet de Marignane Marignane Bouches-du-Rhône

Plongez au cœur de l’Histoire de Marignane et de son château évènements, architecture et trésors botaniques. Repartez avec un livret composé de recettes à base de plantes médicinales et cosmétiques utilisées depuis des siècles, et un sachet d’infusion.

Une nuit magique ! Une nuit pour préserver le patrimoine ! Une nuit culturelle pour petits et grands !

Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château millénaire à la tombée de la nuit ?

Partout en France et pour la troisième édition, des centaines de châteaux vous ouvrent en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun.

Plus de cent châteaux, répartis sur plus de soixante départements participent déjà à cet événement unique en France la nuit des châteaux !

Cours Mirabeau Château des Covet de Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

Immerse yourself in the history of Marignane and its château: events, architecture and botanical treasures. Leave with a booklet of recipes based on medicinal and cosmetic plants used for centuries, and an infusion bag.

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichte von Marignane und seinem Schloss: Ereignisse, Architektur und botanische Schätze. Nehmen Sie ein Heft mit Rezepten für Heilpflanzen und Kosmetika, die seit Jahrhunderten verwendet werden, und einen Aufgussbeutel mit nach Hause.

Italiano :

Immergetevi nella storia di Marignane e del suo castello: eventi, architettura e tesori botanici. Portate con voi un libretto con ricette a base di piante medicinali e cosmetiche utilizzate da secoli e una bustina per infusi.

Espanol :

Sumérjase en la historia de Marignane y su castillo: acontecimientos, arquitectura y tesoros botánicos. Llévese un folleto con recetas a base de plantas medicinales y cosméticas utilizadas desde hace siglos, y una bolsita de infusiones.

