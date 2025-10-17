La nuit des châteaux Montrésor

La nuit des châteaux Montrésor vendredi 17 octobre 2025.

La nuit des châteaux

Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17 2025-10-18

2 soirées, 2 voyages hors du temps.

Soirée 1 Lumières du Second Empire les Expositions Universelles comme vous ne les avez jamais vues !

Soirée 2 Contes en voyage de la Pologne à la Touraine.

Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com

English :

2 evenings, 2 timeless journeys.

Evening 1? Lumières du Second Empire: the World’s Fairs as you’ve never seen them before!

Evening 2? Travelling tales: from Poland to Touraine.

German :

2 Abende, 2 Reisen außerhalb der Zeit.

Abend 1 ? Lichter des Zweiten Kaiserreichs: Die Weltausstellungen, wie Sie sie noch nie gesehen haben!

Abend 2 ? Märchen auf Reisen: von Polen bis in die Touraine.

Italiano :

2 serate, 2 viaggi senza tempo.

Serata 1? Luci del Secondo Impero: le Esposizioni Universali come non le avete mai viste!

Serata 2? Racconti di viaggio: dalla Polonia alla Touraine.

Espanol :

2 tardes, 2 viajes atemporales.

¿Noche 1? Luces del Segundo Imperio: ¡las Exposiciones Universales como nunca las había visto!

¿2ª velada? Historias de viajes: de Polonia a Touraine.

