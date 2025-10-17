La nuit des châteaux Montrésor
La nuit des châteaux Montrésor vendredi 17 octobre 2025.
La nuit des châteaux
Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
11
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18
2 soirées, 2 voyages hors du temps.
Soirée 1 Lumières du Second Empire les Expositions Universelles comme vous ne les avez jamais vues !
Soirée 2 Contes en voyage de la Pologne à la Touraine.
Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com
English :
2 evenings, 2 timeless journeys.
Evening 1? Lumières du Second Empire: the World’s Fairs as you’ve never seen them before!
Evening 2? Travelling tales: from Poland to Touraine.
German :
2 Abende, 2 Reisen außerhalb der Zeit.
Abend 1 ? Lichter des Zweiten Kaiserreichs: Die Weltausstellungen, wie Sie sie noch nie gesehen haben!
Abend 2 ? Märchen auf Reisen: von Polen bis in die Touraine.
Italiano :
2 serate, 2 viaggi senza tempo.
Serata 1? Luci del Secondo Impero: le Esposizioni Universali come non le avete mai viste!
Serata 2? Racconti di viaggio: dalla Polonia alla Touraine.
Espanol :
2 tardes, 2 viajes atemporales.
¿Noche 1? Luces del Segundo Imperio: ¡las Exposiciones Universales como nunca las había visto!
¿2ª velada? Historias de viajes: de Polonia a Touraine.
