La Nuit des Chateaux- Nocturne Poétique Saint-Bonnet-de-Joux

La Nuit des Chateaux- Nocturne Poétique Saint-Bonnet-de-Joux vendredi 17 octobre 2025.

La Nuit des Chateaux- Nocturne Poétique

Ecuries des Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

Pour l’événement national de la Nuit des Châteaux, les chevaux retournent aux Écuries du Château de Chaumont pour une nocturne poétique… Rendez- vous avec l’Art équestre au fil du temps.

Les 17 et 18 octobre, de 19h à 22h, les écuries de Chaumont vous accueillent pour une soirée exceptionnelle autour du cheval et des arts. Dans les intérieurs fraîchement restaurés, venez écouter les musiciens, découvrir le travail des artistes, observer les artisans travailler. Des démonstrations de dressage et un défilé de chevaux vous feront plonger dans l’histoire du lieu. Une taverne proposant de la restauration et des boissons sera tenue sur place. .

Ecuries des Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

