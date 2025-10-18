LA NUIT DES CHATEAUX Pennautier

LA NUIT DES CHATEAUX Pennautier samedi 18 octobre 2025.

LA NUIT DES CHATEAUX

2 Boulevard Pasteur Pennautier Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

Date(s) :

2025-10-18

La nuit des châteaux 7ème édition !

Visitez le Château de Pennautier à la lueur des chandelles, pour un moment hors du temps…

De 19h à 21h (pendant 1 heure), le Château de Pennautier se transforme en un lieu magique éclairé à la chandelle.

De nuit, le château est encore plus beau ! Venez visiter le château et découvrir cette ambiance unique qui révèle toute sa splendeur. Une expérience inoubliable à ne pas manquer !

Gratuit pour les 0-5 ans.

Places limitées, réservation obligatoire.

2 Boulevard Pasteur Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 4 68 72 65 29

English :

La nuit des châteaux 7th edition!

Visit Château de Pennautier by candlelight, for a timeless experience?

From 7pm to 9pm (for 1 hour), the Château de Pennautier is transformed into a magical candlelit setting.

At night, the château is even more beautiful! Come and visit the château and discover the unique atmosphere that reveals all its splendor. An unforgettable experience not to be missed!

Free for 0-5 year olds.

Places limited, booking essential.

German :

Die Nacht der Schlösser 7. Ausgabe!

Besuchen Sie das Schloss Pennautier bei Kerzenschein und erleben Sie einen Moment außerhalb der Zeit..

Von 19 bis 21 Uhr (1 Stunde lang) verwandelt sich das Schloss Pennautier in einen magischen Ort, der von Kerzenlicht beleuchtet wird.

Bei Nacht ist das Schloss noch schöner! Besuchen Sie das Schloss und erleben Sie diese einzigartige Atmosphäre, die seine ganze Pracht offenbart. Ein unvergessliches Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Kostenlos für Kinder von 0-5 Jahren.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

La settima edizione della Notte dei Castelli!

Visitare il Castello di Pennautier a lume di candela per un’esperienza senza tempo?

Dalle 19.00 alle 21.00 (per 1 ora), il Castello di Pennautier si trasforma in un luogo magico illuminato a lume di candela.

Di notte, il castello è ancora più bello! Venite a visitare il castello e scoprite l’atmosfera unica che rivela tutto il suo splendore. Un’esperienza indimenticabile da non perdere!

Gratuito per i bambini da 0 a 5 anni.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡La 7ª edición de la Noche de los Castillos!

Visite el castillo de Pennautier a la luz de las velas para vivir una experiencia intemporal..

De 19:00 a 21:00 (durante 1 hora), el castillo de Pennautier se transforma en un lugar mágico iluminado por la luz de las velas.

De noche, el castillo es aún más hermoso Venga a visitar el castillo y descubra una atmósfera única que revela todo su esplendor. Una experiencia inolvidable que no querrá perderse

Gratuito para niños de 0 a 5 años.

Plazas limitadas, imprescindible reservar.

